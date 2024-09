Anziana raggirata 2 volte da badanti, caso giudiziario a Torino

Raggirata dalle due badanti, raggirata dalla terza subentrata al loro posto: una donna di 76 anni (ora ospite di una Rsa) è la presunta vittima di un duplice caso di circonvenzione di incapace di cui si sta occupando il tribunale di Torino. Oggi è stato discusso il processo in cui sono imputate le prime due: entrambe, secondo l'accusa, nel 2017 sarebbero riuscite a farsi consegnare un assegno di 28 mila euro e poi somme in contanti per un totale di 40mila euro (la segnalazione di un funzionario della banca fece partire l'indagine). La procura ha chiesto una condanna a tre anni e sei mesi e una a due anni e sei mesi.

La nuova badante, sempre secondo l'accusa, riuscì a farsi inserire nel testamento dell'anziana (il cui patrimonio è stimato in circa due milioni). Nei mesi scorsi è stata condannata in primo grado e ora attende il processo d'appello.

Per conto della 76enne si è costituito parte civile l'avvocato Roberto Elvo. Le imputate del processo di stamani, che dovrebbe concludersi nelle prossime settimane, sono assistite dall'avvocato Stefano Coppo.



