A Trasquera (Vco) l'anno scolastico parte con quattro alunni

Saranno in quattro, domani per il primo giorno di scuola, a sedersi tra i banchi della primaria di Trasquera (Verbano-Cusio-Ossola), l'ultimo paese della val Divedro prima del confine tra Piemonte e Svizzera: due bambini e due bambine. Quella di Trasquera, a circa 1.100 metri di quota, è una delle cosiddette scuole di montagna: siccome il numero di iscritti è basso, si organizza una pluriclasse, con gli insegnanti che impartiscono le lezioni a bambini di età diverse.

"Abbiamo un iscritto in seconda, due in quarta e uno in quinta" spiega il sindaco di Trasquera, Geremia Magliocco.

"L'anno scorso erano cinque, mentre l'anno prossimo dovrebbero essere tre". Gli insegnanti sono due e il servizio di istruzione è affidato a una cooperativa, La Bitta di Domodossola, che fornisce due insegnanti a fronte di una spesa di poco superiore a 35mila euro annui. "La Regione contribuisce con circa 18 mila euro - prosegue il primo cittadino -. Dovessimo comprare un pulmino per portare gli alunni a Varzo (dove c'è la scuola primaria più vicina, distante una dozzina di chilometri, ndr) e pagare un accompagnatore la spesa sarebbe anche più alta e, soprattutto, se chiudessimo la scuola anche i pochi che hanno il coraggio di rimanere qua a vivere se ne andrebbero".

"Attraverso la scuola il paese vive - aggiunge Simonetta Valterio, direttrice della cooperativa -. Trovare insegnanti a Trasquera non è facile, ma quest'anno abbiamo due persone, formate e preparate, che sono legate per ragioni famigliari al territorio. Alcuni giorni faranno compresenza: si va a scuola dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani, per un totale di 27 ore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA