Tortona, tre arresti e due denunce per droga

Duro colpo dei carabinieri di Tortona (Alessandria) allo spaccio di cocaina in città. Nella zona di corso Don Orione un'auto civetta nota un uomo vicino a un veicolo parcheggiato in modo anomalo davanti a un garage.

Continua a guardarsi attorno, passeggiando avanti e indietro.

Poco dopo escono da un cortile vicino tre persone; due salgono e la terza entra dal finestrino anteriore sedendosi sul lato passeggero.

Ripartita l'auto, pochi metri dopo i militari la fermano. A bordo due 25enni e altrettanti 35enni: "Stiamo andando in piscina". Dagli accertamenti uno di loro risulta essere già noto alle forze dell'ordine.

Il conducente ha un coltello a serramanico e l'uomo al suo fianco una dose di cocaina. In casa di quest'ultimo - intanto scappato e poi individuato - trovato un 44enne. Su un comodino ci sono diversi grammi di cocaina confezionati. In uno dei cassetti altri 30 grammi della stessa sostanza, suddivisa in 4 parti; altri 8 sono sotto al letto. Nell'altro comodino ulteriori 7 involucri con quasi 70 grammi.

Oltre ai 107 di droga, in grado di fruttare un giro d'affari di circa 10mila euro, trovati un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento e circa 2.500 euro in contanti.

Complessivamente sono scattati tre arresti e due denunce.





