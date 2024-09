Torna la festa del libro medievale e antico di Saluzzo

Torna da venerdì 25 a domenica 27 ottobre a Saluzzo (Cuneo) la festa del libro medievale e antico.

Il tema è 'I colori nel medioevo'. La nuova curatrice Beatrice Del Bo, docente all'uUniversità degli di Milano, sarà ospite a Portici di Carta sabato 12 ottobre a Torino con il libro "Arsenico e altri veleni. Una storia letale nel Medioevo" (Il Mulino). Del Bo affianca Marco Pautasso, segretario generale del Salone del Libro di Torino, nella cura del programma. Novità di questa quarta edizione sarà la presenza per la prima volta di ospiti internazionali: Antony Bale professore di Medieval Studies alla Birkbeck University di Londra, ospite di programmi radiotelevisivi sulla Bbc e autore di Viaggiare nel Medioevo. In cammino con pellegrini, cavalieri e strane creature e Jean-Claude Maire Vigueur, uno dei maggiori specialisti della civiltà delle città italiane tra il XII e il XIV secolo, professore all'Università di Roma III, autore di Così belle, così vicine: viaggio insolito nelle città dell'Italia medievale.

Altra novità della Festa saranno gli appuntamenti di avvicinamento: coinvolgeranno comuni che fanno parte del Marchesato, come Manta, Rifreddo, Staffarda e Revello, e proporranno reading, incontri e lezioni a tema. La giornata inaugurale di venerdì 25 ottobre accoglierà La setta dei poeti estinti, con il reading spettacolo "Dolce color d'Orïental zaffiro". Cromie e poesia nel Medioevo (ore 19 all'Antico Refettorio Chiesa San Giovanni). Nato sui social come pagina letteraria, seguito da quasi mezzo milione di perone (123mila su Facebook, 241mila su Instagram, 75mila su TikTok ) e ispirato al film L'attimo fuggente di Peter Weir, il progetto promuove lettura, letteratura e arte attraverso il registro della leggerezza e ironia.



