Paralimpiadi, dieci medaglie al Piemonte

In Piemonte sono arrivate dieci medaglie dalle Paralimpiadi di Parigi, che per l'Italia si sono chiuse con lo straordinario bilancio di 24 ori, 15 argenti e 32 bronzi (71 podi in tutto), equivalenti al sesto posto nel medagliere. A rappresentare il Piemonte sono stati dodici atleti, di cui nove piemontesi doc, Carlotta Gilli, Elisabetta Mijno, Andreea Mogos, Lorenzo Bernard, Veronica Silvia Biglia, Alessandro Ossola, Riccardo Bagaini, Carola Semperboni e Roberto Lazzaro, e tre tesserati in Piemonte, Matteo Bonacina, Monica Contrafatto e Marco Cicchetti: una delegazione mai così numerosa, composta da sei donne e sei uomini, che ha superato gli otto podi raggiunti nella precedente edizione di Tokyo 2020.

Gilli nel nuoto ha portato a casa cinque medaglie, due ori, un argento e due bronzi, Mijno nel tiro con l'arco due medaglie, un oro nel misto e un bronzo individuale, Mogos una medaglia nella scherma a squadre, Bernard un bronzo nel ciclismo, Contrafatto un bronzo nei 100 metri per l'atletica.

"Ora che la Paralimpiade è finita e grazie allo straordinario lavoro fatto dalla Rai, una delle tv che hanno trasmesso più ore di gara, sono sicura che moltissime persone disabili che non hanno mai fatto sport - afferma Silvia Bruno, presidente Cip (Comitato italiano paralimpico)Piemonte - avranno voglia di provare: a loro dico che, come comitato paralimpico, le aspettiamo a braccia aperte. Cercateci sui social, scriveteci, siamo qui per voi".



