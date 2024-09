Junior Solheim Cup, per l'Italia c'è Paris Appendino

E' pronta a colorarsi d'azzurro la Ping Junior Solheim Cup, la sfida tra le migliori promesse under 18 del team Europe e del team Usa, in programma da oggi a domani, martedì 10 settembre, sul percorso dell'Army Navy Country Club di Arlington, in Virginia (Stati Uniti). Nella compagine continentale, guidata dalla francese Gwladys Nocera, ci sarà anche Paris Appendino. La piemontese, che festeggerà il 18esimo compleanno il prossimo 27 settembre, sarà l'unica azzurra in gara.

L'evento è giunto alla 13esima edizione. Il bilancio, fino a questo momento, è nettamente favorevole alle statunitensi che vantano sette successi. Sono invece quattro le affermazioni del team Europe, con un pareggio. Ma le ultime due sfide sono state appannaggio della squadra continentale (13-11 nel 2021 in Ohio, con capitana Annika Sorenstam, e 15-9 nel 2023 in Spagna con Nocera alla guida) che, in entrambe le occasioni, ha schierato in campo Francesca Fiorellini, altro talento in erba del golf italiano.



