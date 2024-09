Jane Campion al Museo Nazionale del Cinema il primo ottobre

Jane Campion sarà al Museo Nazionale del Cinema il primo ottobre. La due volte vincitrice dell'Oscar per Lezioni di piano e Il potere del cane riceverà il Premio Stella della Mole in occasione di una Masterclass (alle 17 nell'Aula del Tempio della Mole Antonelliana) dove racconterà il suo cinema, dai primi successi di critica che l'hanno consacrata come cineasta alla sua memorabile serie di eroine che lottano per farsi ascoltare, riconoscere e comprendere. In dialogo con il direttore del Museo Domenico De Gaetano e con Grazia Paganelli, Jane Campion ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera (prevendite aperte dall'11 settembre alle 10 su www.museocinema.it). "Sono davvero emozionata di visitare per la prima volta un'istituzione prestigiosa come il Museo Nazionale del Cinema e non vedo l'ora di condividere del tempo con la vasta platea di cinefili della città di Torino in occasione di questa Masterclass all'interno di un monumento unico come la Mole Antonelliana" commenta l'attrice. "Con questo nuovo appuntamento il Museo Nazionale del Cinema ribadisce il suo ruolo di hub culturale internazionale, confermando di essere un'istituzione capace di fare grandi mostre e di ospitare personaggi e celebrità del mondo del cinema e della cultura" afferma il presidente del museo Enzo Ghigo.

"Jane Campion è indiscutibilmente una cineasta di singolare genialità che, come nessun altro, riesce a servirsi delle arti della rappresentazione cinematografica per rivelare intuizioni uniche e profonde sulla soggettività femminile nonché una sensibilità distintiva in film diretti da una donna, sulle donne e per le donne" sottolinea Domenico De Gaetano, direttore del Museo.



