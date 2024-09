Carabinieri, colonnello Marco Piras nuovo comandante a Cuneo

Questa mattina il colonnello Giuseppe Carubia, comandante provinciale dei Carabinieri di Cuneo, dopo il passaggio di consegne, ha ceduto il comando al suo successore, colonnello Marco Piras, già comandante provinciale dei Carabinieri di Sondrio.

Da domani Carubia assumerà il comando della Scuola Allievi Carabinieri di Torino nella storica sede della caserma "Cernaia": "In questi tre anni intensi, in cui ho avuto l'onore di guidare i Carabinieri della Granda inquadrati in 8 compagnie e 75 stazioni, ho scoperto un territorio meraviglioso che ha un legame storico con l'Arma" ha scritto il comandante uscente nel suo commiato, ringraziando i suoi collaboratori, i cittadini e le istituzioni.

"Al mio successore, colonnello Marco Piras, amico e compagno di corso d'Accademia, - ha aggiunto Carubia - auguro di cuore le migliori fortune e ogni successo a favore di questa comunità che per sempre porterò nel mio cuore".



