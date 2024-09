Barry Callebaut, mercoledì mattina il tavolo in prefettura

Il tavolo di crisi in prefettura a Verbania per la vicenda Barry Callebaut si riunirà per la prima volta mercoledì 11 settembre alle 11, alla presenza di rappresentanti di Comune di Verbania, Regione Piemonte, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, organizzazioni sindacali, rsu dello stabilimento, Unione Industriale e dirigenti della multinazionale del cioccolato. Lo rende noto l'amministrazione comunale di Verbania.

L'incontro in prefettura fa seguito a quello di questa mattina, organizzato all'Unione Industriale di Verbania: "Al tavolo è stata ribadita l'indignazione sulla decisione unilaterale ed improvvisa della Barry Callebaut di chiudere lo stabilimento produttivo di Intra - fa sapere Fai Cisl Piemonte orientale -. Le parti hanno mostrato apertura nell'intraprendere un dialogo sociale. Azienda e sindacati si incontreranno di nuovo per cominciare a mettere le basi per un percorso sindacale giovedì 12 settembre". Nel corso del breve incontro, l'assessore Tacchini ha portato la vicinanza dell'amministrazione comunale ai 150 dipendenti che stanno rischiando il proprio posto di lavoro, sottolineando la grande questione sociale che questa decisione significa per le lavoratrici e i lavoratori, le loro famiglie e tutto territorio. È quindi intervenuto il segretario generale della Fai Cisl Piemonte Emilio Capacchione, che ha ribadito che la scelta della multinazionale è gravissima, unilaterale ed ingiustificata visto che lo stabilimento di Intra è sano e registra un continuo aumento di produzione. Dal canto suo l'azienda ha ribadito che alla base della scelta di chiudere ci sono motivi logistici e una "probabile mancata redditività futura" e che il tutto non è motivato da questioni finanziarie.

Da domani intanto nello stabilimento di Intra si ritorna al lavoro. Resteranno però sospese tutte le attività svolte al sabato e domenica e tutte le forme di straordinario e reperibilità. I sindacati fanno presente anche che potranno esserci scioperi spontanei che saranno dichiarati giornalmente.





