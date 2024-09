Alessandria, Miloscio candidato centrosinistra per la Provincia

Domenico Miloscio, 57 anni, impiegato in banca, è il candidato del centrosinistra alla presidenza della Provincia di Alessandria. Riconfermato sindaco di Pozzolo Formigaro nelle ultime amministrative di giugno, aveva già corso per Palazzo Ghilini nel 2021, perdendo contro il leghista Enrico Bussalino. Proprio quest'ultimo ha dovuto rimettere il mandato dopo la nomina ad assessore regionale nella seconda giunta Cirio.

"Con grande soddisfazione ed entusiasmo abbiamo depositato le firme per la mia candidatura e quelle per i consiglieri - spiega Miloscio - Ringrazio le molte persone che si sono mobilitate per la raccolta delle firme e che hanno permesso il raggiungimento di questo risultato. Entriamo ora nella fase della campagna elettorale con i migliori auspici".

Quello del centrosinistra è un progetto a sostegno dell'Ente alessandrino che parte con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente sino a una pianificazione di sviluppo territoriale sostenibile, "spaziando - precisa Miloscio - dal trasporto locale all' edilizia scolastica, dalla manutenzione delle strade al turismo. Senza dimenticare logistica e sviluppo industriale.

Nei prossimi giorni continuerò con la mia squadra a incontrare gli amministratori locali per far conoscere il nostro programma, ma soprattutto per renderli partecipi in tutto questo, affinché essi stessi diventino parte attiva della squadra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA