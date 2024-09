Alessandria, in scena al Vivaldi la pucciniana Suor Angelica

Nelle ore del crepuscolo la corte di Palazzo Cuttica ad Alessandria diventa lo spazio in cui prendono vita le vicende di 'Suor Angelica', opera pucciniana prodotta e messa in scena dal Conservatorio Vivaldi.

L'appuntamento - domani sera martedì 10 e mercoledì 11 settembre dalle 19.30 - apre il progetto internazionale 'Casta Diva', finanziato con i fondi Ue previsti dal Pnrr, in collaborazione con altri 11 istituti Afam e l'Università La Sapienza di Roma.

La produzione - come spiega in un comunicato - vede in scena e fuori scena allievi, sotto la guida dei docenti. Regia Luca Valentino, direzione musicale Marcello Rota. Il Coro del 'Vivaldi' è diretto da Luca Scaccabarozzi, quello di Voci Bianche da Roberto Berzero. Costumi e trucco coordinati dall'Accademia Albertina di Torino, con Arminda Falcione, Giovanna Fiorentini e Gigliola Vinci.



