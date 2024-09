Castelnuovo, oltre 23mila euro dal concerto per la senologia

Oltre 5mila persone e 23.620 euro raccolti al concerto di Marcella Bella in piazza Vittorio Emanuele a Castelnuovo Scrivia (Alessandria).

L'occasione è stata la 25esima 'Giornata Franca Cassola Pasquali', organizzata in favore dell'Unità di Senologia dell'ospedale di Tortona.

Prossimo obiettivo per l'associazione omonima, presieduta da Helenio Pasquali, far entrare l'équipe multidisciplinare tortonese - Breast Unit provinciale e Centro tra i primi cinque in Italia - nelle scuole medie e superiori per avvicinare i giovani a uno stile di vita alimentare e sportivo senza eccessi.

Da Marcella Bella un grazie di cuore all'associazione castelnovese "per tutto quello che sta facendo per noi donne per sconfiggere il tumore al seno".



