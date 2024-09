Tentano di rubare auto nel parcheggio di un ospedale, arrestati

Giravano da un po' tra le auto parcheggiate davanti all'ospedale di Settimo Torinese e l'atteggiamento ha insospettito un uomo di 53 anni, che ha chiamato il 112. I carabinieri, giunti sul posto, hanno rintracciato in una vicina area verde due dei tre uomini descritti dal testimone e hanno accertato segni di effrazione sui nottolini di tre auto. I militari hanno trovato inoltre nel parcheggio l'auto utilizzata dai tre soggetti per arrivare lì: un'utilitaria di proprietà della compagna di uno di loro.

I due sono quindi stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso, mentre deve ancora essere rintracciato un terzo presunto complice.



