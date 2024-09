Sparati colpi di pistola contro la saracinesca di un barbiere

La polizia sta indagando su quanto accaduto la scorsa sera, intorno alle 21, in via Paisiello, quasi angolo con piazza Respighi, nel quartiere di Barriera di Milano, dove sono stati sparati almeno sette colpi di pistola contro la saracinesca di un negozio di barbiere. Gli spari sono stati sentiti dai residenti che hanno chiamato la polizia, arrivata sul posto immediatamente.

Questa mattina in via Paisiello c'erano anche gli agenti della scientifica che hanno proceduto con i rilievi e il negozio è rimasto chiuso. Secondo una prima ricostruzione i proiettili sarebbero stati sparati con due armi differenti, da due uomini che poi si sarebbero allontanati a bordo di una moto.

Il negozio è aperto nel quartiere da circa trent'anni. Gli investigatori hanno ascoltato il titolare, per capire se avesse ricevuto in precedenza delle minacce. Al momento nessuna ipotesi è stata esclusa, né quella della bravata né tantomeno quella di un atto intimidatorio.

La polizia ha inoltre acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza le quali verranno analizzate nelle prossime ore.



