Vertice in Piemonte su Blue tongue, la Regione pensa ai vaccini

Vertice oggi della Regione Piemonte sul problema della Blue tongue, l'epidemia virale della lingua blu. Detta anche febbre catarrale degli ovini, è trasmessa dalla zanzara Culicoide, colpisce i bovini senza effetti mortali, ma infligge i danni maggiori a ovini e caprini: un settore che in Piemonte conta circa 56.000 caprini e 105.000 ovini distribuiti complessivamente in 5.300 allevamenti.

Il tavolo ha concordato le misure urgenti per contrastare nell'immediato la diffusione della malattia e ha concertato le azioni per una strategia vaccinale di periodo più esteso da attuarsi nei prossimi mesi. La Blue tongue è arrivata in Piemonte circa sei mesi fa dalla Francia, dove si stanno diffondendo nuovi ceppi virali che potrebbero interessare anche i nostri animali. L'Istituto Zooprofilattico piemontese li sta già analizzando per mettere a punto un vaccino efficace anche nel medio-lungo periodo sui nuovi ceppi. In Italia la regione con il maggior numero di capi ovi-caprini è la Sardegna, che per questo si è trovata per prima a contrastarla grazie a un'azione efficace dell'allora direttore dello Zooprofilattico Giovanni Filippini, ora direttore al ministero della Salute e commissario nazionale Psa.

L'incontro in Piemonte è stato convocato dall'assessore al Commercio, agricoltura e cibo, caccia e pesca e parchi della Regione, Paolo Bongioanni. "Mi attiverò immediatamente con il mio omologo della Regione Sardegna - ha annunciato - chiedendogli un congruo numero di dosi di vaccino. Chiederò al ministero dell'Agricoltura un sostegno a 360 gradi, e a quello della Salute di fare regìa a livello nazionale, di interessarsi con la Francia per avere la disponibilità di almeno 20mila dosi e di introdurre l'obbligo di immunizzazione anche sul cosiddetto ceppo 3, che è quello che sta imponendosi e che non vogliamo arrivi in Italia". "Come assessorato alla Sanità - ha aggiunto il titolare piemontese della delega, Federico Riboldi - siamo disponibili a un contributo per la vaccinazione. Finora solo una Regione, a statuto speciale, ha utilizzato questa via, quindi è necessaria una valutazione dal punto di vista giuridico, che stiamo effettuando".



