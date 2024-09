Torna 'Libri a Castello' di Racconigi dal 9 al 12 settembre

Appuntamento a Racconigi dal 9 al 12 settembre per la seconda edizione di "Libri a Castello", la rassegna letteraria organizzata all'interno della residenza sabauda cura del Comune di Racconigi, del Gruppo di lettura Carmagnola e del Lions club Racconigi, in collaborazione con le Residenze reali sabaude - direzione regionale Musei nazionali del Piemonte.

Quest'anno il programma prevede quattro serate, con altrettanti ospiti d'eccezione: il pianista siriano-palestinese Aeham Ahmad (sul palco lunedì 9); il critico d'arte Vittorio Sgarbi (martedì 10); lo scrittore e autore televisivo Walter Rolfo (mercoledì 11) e il comico e musicista Rocco Tanica (giovedì 12).

Aeham Ahmad, presenta il libro autobiografico "Il pianista di Yarmouk" (La nave di Teseo). Vittorio Sgarbi presenta il libro "Arte e Fascismo" (La nave di Teseo). Walter Rolfo presenta il libro "Le aziende felici lo fanno meglio" (Sperling & Kupfer).

Rocco Tanica presenta il libro "Scritti scelti male" (La nave di Teseo).

Nelle quattro serate, apertura straordinaria serale della residenza sabauda e del percorso "Storie dal mondo in Castello", con visite in gruppo accompagnate ogni mezz'ora dalle 19 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 22).



