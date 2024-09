Incidente sul lavoro nel Torinese, operaio perde una mano

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi in un'azienda di alimentari in via Cebrosa a Settimo Torinese. Un operaio di 39 anni ha perso la mano sinistra in un macchinario utilizzato per la produzione dei gelati. A dare l'allarme sono stati alcuni colleghi di lavoro che hanno prestato i primi soccorsi, poi il 39enne è stato affidato alle cure del personale del 118. A quanto pare il macchinario ha tranciato di netto la mano dell'uomo che, una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza al Cto di Torino.

Toccherà adesso ai carabinieri della compagnia di Chivasso e agli ispettori dello Spresal dell'Asl To4 fare luce sulla dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme che regolano la sicurezza sul posto di lavoro.



