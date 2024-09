Barry Callebaut: sindacati, sciopero a Intra almeno fino lunedì

Lo sciopero dei lavoratori della Barry Callebaut di Verbania proseguirà "a oltranza, per tutte e otto le ore di turno, fino almeno a lunedì" quando si svolgerà il primo incontro all'Unione Industriale. Lo fanno sapere i sindacati.

Al termine del corteo odierno è intervenuto il sindaco di Verbania, Giandomenico Albertella, che ha riferito di avere ricevuto una telefonata da Alberto Cirio: "Il presidente della Regione ha parlato con il ministro Urso, che gli ha confermato che convocherà i vertici aziendali di Barry Callebaut chiedendo loro di recedere da questa decisione".

"Prima vengono le persone, poi l'azienda. La chiusura sarebbe un trauma sociale insopportabile: lo stabilimento deve rimanere attivo" ha aggiunto Albertella. Per il presidente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Alessandro Lana, "i lavoratori sono stati trattati come numeri, una cosa vergognosa".



