Torna Opera Viva, protagonista il bosco di Cocis Ferrari

Quinto appuntamento, in piazza Bottesini a Torino, di Opera Viva Barriera di Milano, il Manifesto, il progetto di Alessandro Bulgini, che quest'anno è dedicato al camouflage. Uno spazio urbano di 6x3 metri diventa un manifesto di pubblico dissenso nascosto in piena vista. La quinta opera è What are those? (Borders series) dell'artista Cocis Ferrari.

Nel paesaggio urbano, dominato da segnaletica, da un continuo viavai di mezzi e passanti talvolta distratti, appare un'immagine di natura incontaminata. Il bosco diventa così un interlocutore, trascende la sua natura vegetativa e si trasforma in uno spazio mentale, una persona da esplorare nei minimi dettagli. Questo gioco ambivalente di vuoti e pieni, di luci e ombre, di ingresso e uscita invitano chi osserva all'introspezione, ad allenare lo sguardo per cogliere quei confini, tanto immaginifici quanto concreti, che danno il titolo all'opera.



