Sospesa per otto giorni licenza di bar di via Livorno a Torino

Il questore di Torino ha sospeso per otto giorni a partire da ieri la licenza di un bar di via Livorno, con la contestuale chiusura dell'esercizio. Il provvedimento nasce dai controlli effettuati nelle scorse settimane dai poliziotti dal commissariato di polizia San Donato, che hanno messo in luce "l'abituale e significativa presenza al suo interno di persone pregiudicate o pericolose" viene riferito.

In occasione degli ultimi due controlli effettuati a fine agosto infatti all'interno dell'esercizio commerciale sono stati identificati avventori gravati da precedenti di natura penale o di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, in materia di armi, immigrazione, di sostanze stupefacenti e per violazioni del codice della strada. Lo scorso giugno inoltre un avventore aveva sporto querela per lesioni personali a seguito di un'aggressione avvenuta nel locale, ad opera di un suo connazionale, nel corso della partita Zambia-Marocco.

Pochi giorni prima, a fine maggio, nel corso di un altro controllo, la polizia aveva trovato all'interno un avventore sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali con prescrizione di non frequentare pubblici esercizi.

"In considerazione - viene precisato dalla questura - della significativa e non casuale presenza nell'esercizio, peraltro inserito in un contesto territoriale già particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza, di persone arrecanti una reiterata e persistente turbativa all'ordine pubblico, il questore ha adottato il provvedimento".



