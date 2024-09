Ospedale Alessandria, 'attenzione agli sms truffa'

Segnalati all'Azienda ospedaliero-universitaria di Alessandria alcuni messaggi inviati ai cittadini in cui si chiede di chiamare con urgenza gli uffici socio sanitari per ascoltare una comunicazione importante.

Come precisato in una nota, non si tratta di sms inviati dall'Ospedale, ma molto probabilmente di una truffa telefonica con lo scopo di sottrarre soldi a chi resta in attesa in linea.

Si tratta infatti di un numero a tariffa elevata con prefisso 893 già segnalato alla polizia postale lo scorso maggio anche dall'Ausl di Modena. Una volta chiamato il numero indicato nel messaggio, viene chiesto di rimanere in linea e successivamente di segnalare il proprio indirizzo di casa così da poter spedire una comunicazione riguardante i vaccini.

"Non si tratta in alcun modo - precisano dall'azienda ospedaliera - di un nostro servizio e nemmeno di uno dell'Asl.

Invitiamo, pertanto, a segnalare casi di questo tipo alle forze dell'ordine e a non tentare di contattare il numero presente nell'sms".



