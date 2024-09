Le Winx compiono 20 anni e si truccano a Torino

Le Winx si truccano a Torino. Mba Making Beauty Academy, accademia del make up con sedi a Torino, Milano e Padova, ha siglato una partnership con Rainbow, casa produttrice delle fatine. L'annuncio è stato dato al Winx Club 20th Celebration Party, a Rimini, in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni del cartone animato.

Dal debutto in Italia, la serie creata da Iginio Straffi, prodotta e distribuita da Rainbow in oltre 150 paesi, sono state 8 le stagioni animate coprodotte con Rai, 3 i film per il cinema e 4 i film per la tv, 2 le serie animate coprodotte con Netflix, 2 le stagioni live action Netflix Original "Fate - The Winx Saga", oltre a eventi dal vivo in tutto il mondo



