Imprese guardano alla Big Science, mercato da 10 miliardi l'anno

Fare convergere imprese e centri di ricerca per sviluppare un mercato europeo della Big Science che oggi genera, attraverso commesse e progetti, un valore di 10 miliardi di euro ogni anno . E' l'obiettivo del Big Science Business Forum in programma a Trieste dall'1 al 4 ottobre presso il General Convention Center, in Porto Vecchio. L'evento è stato presentato in un incontro - promosso da Regione Friuli Venezia Giulia, Confindustria, Confindustria Piemonte, Confindustria Friuli Venezia Giulia e Unione Industriali Torino - con l'obiettivo di mettere sotto i riflettori le eccellenze imprenditoriali impegnate in questa sfida.

La terza edizione del Big Science Business Forum succede a quelle di Copenaghen e Granada. A Trieste sono attesi almeno 1.000 delegati provenienti da 500 organizzazioni, ci saranno 150 stand, 14 padiglioni nazionali (National Pavilion). Oltre all'Italia saranno presenti altri 19 Paesi. L'evento, focalizzato su ricerca e business, riunisce le principali infrastrutture scientifiche presenti in Europa e le aziende internazionali leader dei settori industriali di alta tecnologia e innovazione, ma anche le piccole e medie imprese ad alto contenuto tecnologico.

"L'evento di ottobre non è solo un'opportunità per le singole aziende, ma per l'intero sistema-Paese: il Big Science Business Forum rappresenta una piattaforma per promuovere il dialogo tra il mondo della ricerca e delle imprese, che dobbiamo saper mettere a frutto per sviluppare una progettualità di lungo periodo capace di farci progredire sul piano della competitività" ha sottolineato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. "Fare sistema funziona, le imprese torinesi sono attente a cogliere tutte le opportunità. La capacità che abbiamo di mettere insieme industria, big science e valore aggiunto nelle filiere ci rende protagonisti di questo percorso" ha detto Marco Gay, presidente dell'Unione Industriali Torino.



