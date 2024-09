DOMANI IN PIEMONTE

TORINO, 05 SET - Avvenimenti previsti per domani, VENERDI' 6 SETTEMBRE 2024, in Piemonte: - TORINO - ore 8.30 - Via Parini, 8.

14/a Conferenza della Scuola in Piemonte dal titolo "Vivere la Costituzione nella scuola e nella società. Iniziamo con l'articolo 3". Prevista presenza, tra gli altri, assessora comunale Salerno, presidenti di Istoreto, Borgna, della Fondazione per la Scuola, Guglielmini, lo storico Greppi e regista Montagna. Presso aula magna Liceo D'Azeglio.

- TORINO - ore 10.30 - Via Sacra di San Michele, 31.

Conferenza stampa presentazione 19/a edizione Festa Fiom Cgil Torino. Prevista presenza segretari generale di Fiom Cgil di Torino, Lazzi e della Fiom Cgil del Piemonte, Vergnano. Presso sede Fiom.

- TORINO - ore 11 - P.za Piemonte, 1.

Conferenza stampa del progetto "Via Francigena for All. Le azioni realizzate e le prospettive del turismo accessibile in Piemonte". Prevista presenza assessore regionale Chiarelli.

Presso Grattacielo della Regione.

- TORINO - ore 11 - Lungo Dora Siena, 100/a.

Incontro "Cosa possono fare le regioni e le città per stimolare la crescita della produttività nella transizione digitale e verde?" nell'ambito della conferenza annuale dell'Associazione Scienze Regionali "Le città e le regioni nell'era digitale e la sfida della transizione verso l'economia circolare". Prevista presenza assessora comunale Foglietta. Presso Campus Einaudi.

- TORINO - ore 15 - Via Aglietta, 35.

Musica: festival MiTo Settembre Musica, concerto del Duo Pitzianti Arato. Prevista presenza assessora comunale Purchia.

Presso Casa circondariale Lorusso Cutugno.

- TORINO - ore 17 - P.za Valdo Fusi.

Apertura di "Baladin Open Fest 2024", festa della birra artigianale per festeggiare i 10 anni di Open Baladin Torino.

Prosegue sino all'8/9.

- TORINO - ore 17.30 - P.za D'Armi.

Pd: Festa dell'Unità (6-16/9): ore 17.30 conferenza stampa presentazione edizione 2024 con segretari metropolitano e regionale, Mazzù e Rossi, ore 18.30 dibattito "Aree interne e cintura metropolitana: quali politiche per lo sviluppo del territorio", ore 18.30 dibattito "La città e le donne: riflessioni sul rapporto tra lo spazio pubblico e la vita" con vicesindaca Favaro, ore 21 dibattito "Parità di genere nello sport. A che punto siamo?".

- TORINO - ore 18.30 - C.so IV Novembre.

Dibattito pubblico "La città e le donne: riflessioni sul rapporto tra lo spazio pubblico e la vita". Prevista presenza vicesindaca Favaro. Presso Parco Cavalieri di Vittorio Veneto "Piazza d'Armi".

- TORINO - ore 19 - Via Panetti, 1.

Evento musicale di Kosobate Quartet nell'ambito di MiTo per la Città. Prevista presenza assessore comunale Rosatelli. Presso Casa nel Parco.

- TORINO - ore 21 - P.za San Carlo.

Musica: inaugurazione di MiTo SettembreMusica, con il concerto "Beethoven Nona Sinfonia" diretta dal giovane Michele Spotti, direttore musicale dell'Opera e della Filarmonica di Marsiglia.

Prevista presenza assessora comunale Purchia e presidente Consiglio comunale, Grippo.

- STUPINIGI (TORINO) - ore 11 - P.za Principe Amedeo, 7.

Anteprima stampa presentazione della "Carrozza di Gala Napoleonica" nella sua nuova collocazione all'interno del percorso di visita. Presso Palazzina di Caccia di Stupinigi.

- IVREA (TORINO) - ore 15.30 - Via San Gaudenzio.

In occasione della Giornata internazionale della promozione della Lettura "Read a Book Day", apertura 4/a edizione Festivalbook San Gaudenzio. Prosegue sino all'8/9. Presso Chiesa di San Gaudenzio.

- PINEROLO (TORINO) - ore 18 - P.za San Donato.

Inaugurazione 48/a edizione di "Artigianato Pinerolo". Prosegue sino all'8/9.

- STUPINIGI (TORINO) - ore 18.30 - P.za Principe Amedeo, 7.

Apertura mostra fotografica "Io attraverso te. Di mano in mano" di Marjan Moghaddam che racconta l'emergenza della donazione del sangue. Presso Palazzina di Caccia di Stupinigi.

- CARMAGNOLA (TORINO) - ore 21 - P.za Italia.

Prosegue 6/a edizione di "Foro Festival", spettacolo "Panariello Vs Masini" con Giorgio Panariello e Marco Masini.

- COLLERETTO GIACOSA (TORINO) - ore 21 -.

Apertura 6/a edizione Festival Giacosa (6-8/9), con l'omaggio a Mia Martini. Presso salone pluriuso Piero Venesia.

- CUMIANA (TORINO) - ore 21.30 - Str, Piscina, 36.

Nell'ambito 2/a edizione di "Grrreen Festival", incontro "Global Warming" con Giobbe Covatta. Presso Anfiteatro di Petra allo ZoomTorino.

- ASTI - ore 11.30 - C.so Alfieri, 381/b.

Inaugurazione 1/a edizione del "Barbera d'Asti Wine Festival" (6-15/9), organizzato dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato. Prevista presenza presidente Consorzio, Maccario.

Presso Palazzo del Michelerio.

- ASTI - ore 18 - Centro storico.

Apertura 58/a edizione della "Douja d'Or".Prosegue sino al 15/9.

- RINCO DI MONTIGLIO (ASTI) - ore 17 - Via Roma, 1.

Inaugurazione "Germinale - Monferrato Art Fest" (6-29/9), rassegna annuale di arte contemporanea diffusa che si svolge tra le colline del Basso Monferrato. Presso Quasi Fondazione Carlo Gloria.

- BIELLA - ore 15.30 - P.za Curiel, 13.

Inaugurazione 10/a edizione di "#Fuoriluogo" (6-9/9), festival letterario della Città di Biella. Presso Biblioteca Civica.

- CUNEO - ore 9 - Sp34.

Viabilità: riapertura ponte sulla strada provinciale sp 34 che porta a Mombasiglio e alla valle Mongia. Prevista presenza presidente della Provincia di Cuneo, Robaldo, rappresentanti di Rfi e sindaci della zona.

- MONDOVI' (CUNEO) - ore 10 - P.za Maggiore.

Apertura percorso espositivo itinerante "Nell'Olimpo. Storie di campioni di un territorio", promosso da Fondazione Crc con la collaborazione del Coni Piemonte e a cura dell'Associazione Art.ur.

- MONDOVI' (CUNEO) - ore 17 - Via Cottolengo, 29.

Nell'ambito convegno internazionale di matematica "Toposes in Mondovì", tavola rotonda "La ricerca dell'universale, tra matematica e letteratura". Prevista presenza matematici e vincitore Premio Fields, Alain Connes e Laurent Lafforgue e lo scrittore Gianrico Carofiglio. Presso sede del Politecnico di Torino.

- GATTINARA (VERCELLI) - ore 18 - P.za Paolotti Sfilata inaugurale di "Luva 2024", la festa dell'uva di Gattinara. Prevista presenza assessore regionale Marnati.

- VARALLO (VERCELLI) - ore 18 - P.za Calderini, 25.

Inaugurazione mostra "Asleep Amid The Ice", dedicata ad Annette Lorentzen Casalini (1942-2004), pittrice di origini danesi vissuta in Valsesia. Presso chiesa di San Carlo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA