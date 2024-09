Chiusi nel Torinese alcuni tratti di provinciali per il maltempo

Sono chiusi alcuni tratti di strade provinciali in Piemonte a causa del maltempo. Lo comunica la Città metropolitana, riferendo che a Meano di Perosa Argentina è chiusa la 23 del Sestriere per allagamento e presenza di materiale franato. A Pinasca è stata riaperta, ma è percorribile con difficoltà e comunque a bassa velocità, la variante 2 della strada provinciale 23. La variante 2 tra Perosa Argentina e Inverso Pinasca è percorribile a senso unico alternato per la presenza di allagamenti e materiale. La provinciale 261 è chiusa in frazione Gran Faetto di Roure per l'esondazione del torrente Gheisolle e l'asportazione parziale della carreggiata. Il franamento del muro di sostegno a valle ha imposto la chiusura della provinciale 166 a San Germano Chisone. Per l'esondazione del rio Gerardo, l'allagamento e la presenza di detriti in strada il comune di Bussoleno e i vigili del fuoco hanno disposto la chiusura della strada provinciale 24. È chiusa per l'esondazione del rio Gerardo la provinciale 207 a Bussoleno e Mattie.

L'esondazione del torrente Clarea ha imposto la chiusura della provinciale 255 a Giaglione. A Mompantero è stata chiusa in via precauzionale per il rischio di esondazione del torrente Cenischia la diramazione 1 della provinciale 210. La sp 172 diramazione 1 è aperta con limitazioni a Meana di Susa per uno smottamento, mentre, sempre a Meana, è chiusa la provinciale 254 per uno smottamento a monte della carreggiata.

Il Pellice ha sormontato il guado sulla provinciale a Cavour, con un tratto chiuso al traffico. È infine chiusa per smottamenti la provinciale 167 a San Pietro Val Lemina.



