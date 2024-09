Apre al Mao la nuova biblioteca d'arte asiatica

Apre oggi 5 settembre al Mao la nuova biblioteca d'arte asiatica. Il servizio, destinato a studenti e ricercatori, mette a disposizione circa 1.000 volumi di arte asiatica antica, moderna e contemporanea, suddivisi in tre aree geografiche: Sud-est asiatico, Giappone e Cina. In aggiunta, la biblioteca offre anche una vasta raccolta di cataloghi di mostre realizzate dal Mao, dai Musei della Fondazione Torino Musei e dai principali musei d'arte orientale italiani, come il Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone di Genova e il Museo Museo Poldi Pezzoli di Milano, insieme a una selezione di cataloghi delle maggiori casa d'aste internazionali, quali Christie's, Sotheby's, Nagel e Aste Bolaffi.

La raccolta del Mao fa parte della sezione libri dei Musei Civici di Torino rintracciabili al sito www.librinlinea.it, dove sono catalogati tramite schede Opac. La biblioteca, situata al quarto piano dell'edificio, è accessibile gratuitamente previa prenotazione obbligatoria e osserva i seguenti orari: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 16.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA