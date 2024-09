Alessandria, per le mense scolastiche investiti 9,3 milioni

Vicinanza tra il centro di cottura e gli istituti da raggiungere, menù con prodotti biologici e preferibilmente a chilometro zero, razionalizzazione del materiale usa e getta utilizzato per favorire un approccio votato alla sostenibilità, un impegno economico rafforzato da parte del Comune di Alessandria. Sono stati stanziati 859mila euro in più rispetto allo scorso triennio. Questi sono solo alcuni dei capisaldi che hanno guidato l'amministrazione nel percorso di definizione del nuovo appalto per le mense scolastiche. Appalto che vuole rappresentare un punto di ripartenza per un servizio di fondamentale importanza.

Per il triennio 2024-2027 investiti 9 milioni 259mila euro.

"Senza prevedere - si spiega in una nota - un aumento della quota richiesta alle famiglie". Cirfood, società vincitrice, ha investito oltre 1 milione di euro per la riqualificazione del centro cottura, le attività di corretto avviamento del servizio e l'ammodernamento delle attrezzature presso i refettori.

Massima attenzione anche alle diete speciali (quelle sanitarie ed etico religiose). All'interno del Centro sono presenti 2 locali distinti.

I menu aggiornati oltre a essere sempre esposti nei siti di distribuzione, disponibili sul sito internet del Comune, saranno visionabili anche sull'apposita App Menu Chiaro.

Il centro pasti Einaudi è in città, a soli 3 chilometri dal centro. Con circa 1.000 metri quadrati di superficie interna, la potenzialità produttiva di 8mila pasti/turno e una produzione giornaliera di circa 3000 pasti.



