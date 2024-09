A Torino la Giornata mondiale del cuore

A Torino in occasione della Giornata mondiale del cuore, dal 27 al 29 settembre sono in programma numerosi appuntamenti.

Il 27 ad aprire il programma in Piazza Castello sarà Rianima.To, expo delle nuove tecniche e tecnologie elettromedicali per il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la telemedicina e la cura con impianti. Sono previsti incontri formativi e laboratori per studenti del settore, personale sanitario, ma anche cittadini.

Il 28 verrà inaugurato il Villaggio per il Cuore, che ospiterà 80 partner, dove saranno eseguiti controlli gratuiti per la prevenzione cardiovascolare, incontri con gli specialisti e attività collaterali. In via Roma verranno allestite 4 corsie di 50 metri in cui ci si potrà misurare venendo cronometrati.

Il 29 è in programma la Heart Run - Primo Memorial Lorenzo Greco, con partenza e arrivo in Piazza Castello. L'evento è organizzato per la prima volta allo scopo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di uno stile di vita attivo e sano per la prevenzione delle malattie cardiache. Il ricavato sarà destinato all'acquisto e all'installazione dei defibrillatori nelle scuole e negli impianti sportivi.

La Giornata Mondiale per il Cuore è coordinata in Italia dall'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco onlus ed è organizzata in collaborazione con Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Irc Comunità e l'Associazione Progetto Vita e con il sostegno dei partner sostenitori Reale Foundation e Fondazione Compagnia di San Paolo.



