Un albero è caduto questa mattina, nonostante non ci fosse né vento né pioggia, per strada, in via Cernaia angolo via Borgo San Dalmazzo, a Torino. Il grosso albero si è schiantato, per cause ancora da accertare, su di un'auto parcheggiata vicino al giardino Alfonso La Marmora.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo.

La strada è stata chiusa per permettere la rimozione dell'albero.



