L'Ouverture di Tag il 19 settembre, mostre in 17 gallerie d'arte

Si terrà giovedì 19 settembre dalle 16 alle 23 la nuova edizione di Ouverture presso le 17 gallerie associate di Tag a Torino. La manifestazione è realizzata grazie al sostegno della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt, unico ente sostenitore sin dalla prima edizione, avvenuta 24 anni fa nel 2000. Dalla prima edizione Ouverture di Tag ha portato decine di migliaia di visitatori nelle gallerie d'arte .

L'evento consiste nella tradizionale mostra diffusa sul territorio cittadino attraverso l'inaugurazione coordinata di quindici mostre d'arte proposte nelle gallerie d'arte associate a Tag. Sarà nuovamente un momento d'incontro tra appassionati d'arte, collezionisti e curiosi a contatto con gli artisti e i galleristi che li rappresentano, a ingresso libero e gratuito.

Sono previste mostre di artisti emergenti e affermati, italiani e internazionali.

"Settembre è il mese della riapertura dopo la pausa estiva e Ouverture ogni anno è un momento di grande importanza per le mostre che vengono proposte dalle gallerie e per il grande coinvolgimento del pubblico e dei collezionisti che siamo lieti di accogliere nei nostri spazi. Inoltre l'apertura estesa dalle 16 alle 23 permetterà di visitare più mostre nella stessa giornata" spiega la presidente di Tag, Elisabetta Chiono .





