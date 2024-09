Guardia di finanza, cambio di guardia al comando di Piemonte-Vda

Questa mattina a Torino si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante regionale di Piemonte e Valle d'Aosta della guardia di finanza tra il generale di divisione Benedetto Lipari e il generale di divisione Giovanni Avitabile.

Il passaggio di consegne, a cui ha partecipato il comandante interregionale dell'Italia Nord Occidentale, il generale di corpo d'armata Fabrizio Carrarini, è avvenuto nella caserma Emanuele Filiberto di Savoia duca d'Aosta, con una cerimonia militare, che ha visto la partecipazione di tutte le principali autorità civili e militari della regione.

Nel lasciare il comando, dopo tre anni di lavoro, Lipari ha ringraziato i finanzieri piemontesi e valdostani per l'impegno e l'equilibrio con cui hanno lavorato al servizio dei cittadini e delle imprese oneste, per assicurare il rispetto delle regole e contrastare le frodi in danno del sistema economico e dei consumatori. Lipari ha ringraziato i prefetti, i magistrati e le forze di polizia per il rapporto di "proficua collaborazione e le sinergie sviluppate ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica". Il generale Avitabile, classe 1967, plurilaureato e titolato alla scuola di polizia tributaria, ha retto comandi territoriali in Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Campania. È stato comandante provinciale a Bolzano e a Venezia e, da ultimo, comandante regionale Friuli Venezia Giulia, oltre ad avere rivestito incarichi presso lo Stato maggiore del comando generale del corpo e svolto numerose ore di docenza presso la scuola di polizia economico finanziaria e l'Accademia della guardia di finanza.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA