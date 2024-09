FolkClub, il 19 settembre ritornano Rhiannon Giddens e Turrisi

Si apre con un grande ritorno la XXXVI stagione di concerti del FolkClub: il 19 e 20 settembre si esibiranno Rhiannon Giddens e Francesco Turrisi, in un doppio appuntamento unico in Italia. Settembre prosegue il 27 con Preston Reed, maestro della chitarra percussiva.

Cinque gli appuntamenti di ottobre sul palco del FolkClub: comincia Peppe Voltarelli che il 4 ottobre presenterà il nuovo album La grande corsa verso Lupionòpolis accompagnato dal violinista Luca Ciarla. Il 5 ottobre sarà la volta di Fabio Treves, il 'Puma di Lambrate' che celebrerà i suoi 70 anni e 50 anni di carriera della Treves Blues Band con un viaggio musicale nella storia del blues, accompagnato da Alex 'Kid' Gariazzo. Fra i ritorni più significativi quello delle Buscadero Nights, i concerti di grande musica americana (e non solo) con la direzione artistica del Buscadero, il magazine che dal 1980 resiste nelle edicole e promuove musica e cultura. Ad aprire questa stagione l'11ottobre sarà Eric Andersen le cui canzoni sono state cantate da artisti come Lou Reed, The Grateful Dead, Joni Mitchell, John Denver, Linda Ronstadte perfino Bob Dylan.

Sempre a ottobre, il 17, si apre anche la quindicesima edizione di Radio Londra, una delle rassegne jazz più amate della città, con I Tre Tenori, i sassofonisti Gilad Atzmon, Tony Lakatos e Johannes Muller accompagnati da un trio italiano capitanato sempre da Enzo Zirilli. Il 24 ottobre, il FolkClub conferma la storica collaborazione con EstOvest Festival presentando "La disfida dei violoncelli di Francia", incontro musicale tra Éric-Maria Couturier e Renaud De Jardin. Il 25 ottobre Celia Reggiani porterà per la prima volta in Italia lo spettacolo "Dove vai d'où tu viens" con il Festival della Canzone d'Autore Italiana a Parigi.

Novembre si apre il 9 con il ritorno di Egberto Gismonti, figura di primissimo piano della musica e della cultura mondiale degli ultimi 50 anni. Il 30 novembre una serata dedicata al flamenco in collaborazione con l'associazione Arte Y Flamenco.

Dicembre chiuderà la prima parte della stagione con concerti di grande rilievo.



