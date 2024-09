Emanuel Gat inaugura Torinodanza Festival con Freedom Sonata

L'edizione 2024 di Torinodanza Festival, diretto da Anna Cremonini e realizzato dal Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, si terrà dal 12 settembre al 26 ottobre. L'inaugurazione, in programma giovedì 12 settembre alle 20.45, alle Fonderie Limone di Moncalieri, sarà affidata a Emanuel Gat e alla sua Compagnia con lo spettacolo Freedom Sonata.

Dopo il successo di Lovetrain2020, un vero e proprio musical dall'inconfondibile atmosfera anni '80, questa nuova produzione ci guida in una miscellanea di note tra la musica di Beethoven e il rap di Kanye West. Lo spettacolo sarà in scena anche il 13 e il 14 settembre, uniche date italiane del tour, sempre alle 20.45 presso le Fonderie Limone.

La coreografia, la scenografia e le luci sono di Emanuel Gat, la musica di Kanye West e Ludwig van Beethovenscene, i costumi di David Fleischer.

Torinodanza, nato nel 1987, è organizzato dal 2009 dal Teatro Stabile di Torino.



