Bolle di malto, edizione da record con oltre 135mila presenze

E' stata un'edizione da record per Bolle di Malto, la rassegna biellese dedicata alle birre artigianali. Oltre 135mila le presenze con 23 birrifici da tutta Italia, 40 volontari al lavoro e 40 ore di musica completamente gratuita per tutti. Protagoniste le birre, lo street food da tutta Italia e i grandi artisti del calibro di La Municipàl, Nina Zilli, Roy Paci ed Enrico Ruggeri che hanno animato Piazza Martiri per 4 serate completamente sold out.

"Siamo emozionati di questo risultato. È stata un'edizione sfidante, un'edizione delle prime volte grazie all'apertura della piazza anche a pranzo nei week end, ai concerti di Bdm Sour Jazz che hanno accostato la musica jazz alle birre acide, una mostra dedicata ad un patrimonio per noi importantissimo: l'acqua", spiega spiega Raffaele Abbattista, co-ideatore di Bolle di Malto". Se dobbiamo pensare a un sogno futuro ci immaginiamo una Bolle di Malto sempre più grande - aggiunge - e per farlo avremmo bisogno almeno di altre 2 piazze attigue! Visto il successo di queste edizioni e l'importante compleanno - 10 anni - che la manifestazione festeggerà nel 2025 non possiamo che pensare in grande. Bolle di Malto diventerà un vero e proprio Salone della Birra, senza mai perdere però il suo DNA: una manifestazione per tutti, una manifestazione senza biglietto di ingresso all'insegna della comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA