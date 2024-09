Allerta meteo Piemonte, la protezione civile apre la sala operativa

A seguito del bollettino di allerta di arancione emesso dall'Arpa (Agenzia per la protezione dell'ambiente) del Piemonte per la giornata di domani, giovedì 5 settembre, sul Piemonte occidentale la protezione civile della Regione ha disposto l'apertura nelle prossime ore della sala operativa.

Le previsioni meteo prevedono rovesci e temporali sparsi in estensione nelle zone montane, in intensificazione nella notte, e tempo diffusamente perturbato domani e fino al pomeriggio, con fenomeni localmente molto forti e significativi su vaste aree del territorio. Un miglioramento è atteso nel corso della serata di domani.



