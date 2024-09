Successo per la campagna abbonamenti del Tpe, +23%

La Stagione 2024/25 del Tpe Teatro Astra sta registrando un grande interesse da parte del pubblico.

La campagna abbonamenti avviata a giugno con la presentazione del terzo cartellone scelto dal direttore Andrea De Rosa registra un +23% rispetto alla Stagione 2023/24.

Gli ultimi giorni della campagna abbonamenti prevedono la riapertura della biglietteria del teatro di mercoledì 4 settembre alle 16 e l'ultima settimana della Promozione Estate con gli abbonamenti a prezzo agevolato fino al 7 settembre. Dal 17 settembre saranno in vendita anche i biglietti dei singoli spettacoli. Sono disponibili, online e in biglietteria, anche gli abbonamenti al Festival delle Colline Torinesi e dal 6 settembre i biglietti dei singoli spettacoli di questa ventinovesima edizione.

Fantasmi è il tema prescelto per chiudere la riflessione sul nostro rapporto con la verità indagata attraverso la speciale lente del teatro: un invito a confrontarsi con quelle verità che crediamo di conoscere e invece ci sfuggono, che si manifestano solo per un breve istante per poi sottrarsi definitivamente alla nostra vista. Ventidue spettacoli tematici, quattordici produzioni, cinque prime nazionali, senza contare i programmi della rassegna Palcoscenico Danza e del Festival delle Colline Torinesi.



