Secondo oro, e quinta medaglia, per la 23enne torinese Carlotta Gilli alla Paralimpiade di Parigi.

La nuotatrice azzurra ha vinto la gara dei 200 misti SM 13.

Medaglia d'argento per l'americana Olivia Chambers, bronzo all'irlandese Roisin Ni Riain. Gilli aveva conquistato l'oro in questa gara anche a Tokyo 2021.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA