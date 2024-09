No Tav, nella notte nuovo assalto al cantiere di Chiomonte

Tensioni la scorsa notte in Valle di Susa, nel Torinese, davanti al cantiere della Torino-Lione, a Chiomonte. L'area, in Val Clarea, è stata raggiunta attraverso i sentieri da decine di No Tav, che hanno sparato alcuni fuochi d'artificio e hanno fatto una battitura contro le reti che recintano il perimetro. Alcuni attivisti incappucciati, appartenenti all'ala più oltranzista del movimento che da decenni si oppone alla realizzazione della linea ad alta velocità, vestiti con completi neri e muniti di corde e ganci hanno strappato intanto alcuni metri di concertina di filo spinato, installata sui jersey a protezione del cantiere.

La "passeggiata al fortino di Chiomonte", come l'avevano chiamata i No Tav negli appelli social, faceva parte delle iniziative legate al campeggio studentesco, iniziato lo scorso 31 agosto a Venaus, ma che da ieri pomeriggio si era spostato al Presidio dei Mulini, dove i giovani hanno tolto i sigilli, che erano stati messi a novembre 2023 dalla Digos della Questura di Torino, su mandato della magistratura, quando l'area era stata messa sotto sequestro. Le iniziative del campeggio termineranno domani.



