Nella notte ennesimo assalto a un bancomat nel Torinese

Torna a colpire nel Torinese la 'banda della marmotta', così denominata per la tecnica utilizzata per assaltare gli sportelli bancomat. La scorsa notte, intorno alle 3.30, alcuni uomini, fuggiti poi a bordo di un'Audi scura, hanno fatto esplodere l'Atm della Cassa di Risparmio di Savigliano, in via Vittorio a Veneto 13 a Santena (Torino). Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Santena e di Chieri e i vigili del fuoco. Gli investigatori hanno acquisito i filmati della video sorveglianza. Non ancora stato quantificato quanto i ladri siano riusciti a portar via.

Sono oltre una ventina gli assalti compiuti ai bancomat nel torinese in un anno. Un numero elevato che farebbe pensare che le bande a operare sul territorio siano più di una. Quasi sempre la tecnica usata è quella di inserire attraverso un tubo del materiale esplodente. Tecnica che viene chiamata della marmotta, perché quando sta per esserci l'esplosione dal meccanismo esce un sibilo che ricorda il verso dell'animale.





