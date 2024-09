La Nutella compie 60 anni e diventa anche senza latte

La Nutella compie 60 anni e festeggia questo traguardo con una nuova versione, quella vegetale, quindi senza latte che sarà riconoscibile grazie al tappo verde. Con questo prodotto plant-based, Ferrero entra così nel mercato dei prodotti vegetali: l'obiettivo é quello di offrire l'esperienza di Nutella anche a chi, per necessità o per scelta, predilige alimenti a base vegetale o privi di lattosio.

La progettazione della linea di produzione dedicata a Nutella Plant-Based è iniziata a gennaio 2023 e le prime produzioni industriali sono datate giugno 2024, dopo circa 18 mesi dall'avviamento dei lavori. Sará distribuita a partire da settembre nel canale della grande distribuzione organizzata in Italia, Francia e Belgio nel formato da 350 grammi e arriverà nel 2025 anche in altri mercati europei.

"A pochi mesi dal lancio di Nutella Ice Cream, lanciamo oggi sul mercato anche la versione Nutella Plant-Based, realizzata con ingredienti di origine vegetale che, come alternativa al latte, integra ceci e sciroppo di riso - ha spiegato Stefano Lelli Mami, Region Marketing Manager Nutella Italia -, due ingredienti dal gusto delicato ed equilibrato, che hanno consentito di garantire l'inconfondibile gusto e la cremosità tipica di Nutella".

La nuova Nutella vegetale è prodotta in Italia, nello stabilimento di Sant'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino. Nella platea di consumatori ci sono i flexitariani, cioè coloro che in una dieta varia e bilanciata, in maniera flessibile hanno scelto di privilegiare alimenti di origine vegetale, moderando il consumo di alimenti di origine animale.

Si tratta di una platea di 12,5 milioni di italiani, oltre agli intolleranti al lattosio che sono il 30% della popolazione.





