Involve chiude un round da 2,5 milioni di euro

Involve, l'azienda leader italiana nella tecnologia dei palloni stratosferici applicabile al monitoraggio terrestre in tempo reale, alle telecomunicazioni e alle infrastrutture, ha chiuso un round di investimento seed da 2,5 milioni di euro dopo 30 lanci commerciali di successo e test approfonditi. Takeoff Accelerator, l'acceleratore dedicato all'aerospazio e alle tecnologie avanzate con base a Torino che nasce da un'iniziativa di Cdp Venture Capital e gestito operativamente dalla piattaforma di Open innovation Plug and Play, è tra gli investitori.

Con la chiusura di questo round Involve annuncia anche la formazione del nuovo consiglio di amministrazione. Il fondatore Jonathan Polotto continuerà a ricoprire il ruolo di ceo e presidente. Sarà affiancato da Alastair Westgarth, ex ceo del pionieristico progetto di palloni aerostatici Google Loon, noto per i suoi contributi innovativi alla connettività globale e all'aerospazio. Claudio Piazzai, partner e chief operating officer, continuerà a svolgere un ruolo cruciale nel supportare la crescita dell'azienda, soprattutto all'estero. L'astronauta Paolo Nespoli, che porta con sé una vasta esperienza spaziale, si unirà all'advisory board.

Gli obiettivi dell'iniezione di capitale sono accelerare lo sviluppo della tecnologia di palloni stratosferici, lanciare una campagna assunzioni e espandere la presenza di Involve a livello internazionale.



