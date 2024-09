Giornata del panorama nei beni Fai del Piemonte

Al via l'undicesima edizione della Giornata del Panorama, iniziativa organizzata dal Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano Ets insieme a Fondazione Zegna, in programma domenica 8 settembre. Quattro i beni interessati del Piemonte: il Castello e Parco di Masino a Caravino (Torino), Villa Flecchia a Magnano (Biella), il Castello della Manta a Manta (Cuneo) e l'Oasi Zegna a Trivero Valdilana (Biella). Sono previste visite guidate, laboratori, percorsi di trekking.





