G7: il riso italiano tra i protagonisti a Siracusa

Ci sarà anche il riso tra i protagonisti del G7 dell'Agricoltura e della pesca, che si svolgerà a Ortigia (Siracusa) dal 21 al 29 settembre. L'Italia del resto è il maggior produttore europeo del bianco cereale (ne coltiviamo il 61,3%), e oltre la metà della produzione avviene in Piemonte, tra le province di Novara e Vercelli.

L'Ente nazionale risi sarà presente con diverse iniziative: all'interno di Palazzo Montalto - Pupillo i visitatori potranno ammirare una grande risaia, un'installazione artistica che permetterà di immergersi nell'atmosfera delle campagne risicole italiane. È prevista anche una mostra fotografica "La risaia ieri, oggi e domani", un'area didattica, una mostra sensoriale per far scoprire le fasi di crescita e lavorazione del riso, e una visita virtuale nelle risaie. Il 25 settembre in municipio a Ortigia verranno presentati i nuovi dati dell'Osservatorio sul consumo di riso italiano. "Saremo presenti al G7 - dichiara la presidente dell'Ente Risi, Natalia Bobba - per sostenere, dimostrare e far conoscere il lavoro svolto dalla nostra filiera per ottenere un prodotto di alta qualità, di salubrità alimentare e grande versatilità in cucina".



