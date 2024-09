Canoa: a Ivrea penultima prova di Coppa del mondo dal 12/9

Sul canale di Ivrea (Torino), campo gara di altissimo livello tecnico, si confronteranno dal 12 al 15 settembre oltre 300 atleti di 45 nazioni per la penultima delle cinque prove della Coppa del mondo 2024 di Canoa Slalom, manifestazione che fa capo dell'International canoe federation (Icf).

Dopo le prime tre gare di Augsburg (Germania), Praga (Repubblica Ceca), e Cracovia (Polonia), disputate tra maggio e giugno, la competizione per l'assegnazione della Coppa entra ora nel clou con la prova di Ivrea, prima dello sprint finale con la sfida conclusiva in programma a La Seu d'Urgell (Spagna, 19-22 settembre). Nel 2024, anno olimpico, non è previsto lo svolgimento del Campionato del Mondo.

Il programma, insieme a tutti gli aspetti sportivi e tecnici della manifestazione, è stato presentato questa mattina a Torino in una conferenza stampa. "Questo evento rappresenta un'occasione straordinaria per mettere in luce le eccellenze sportive del nostro territorio e per promuovere la passione per la canoa slalom a livello internazionale" ha sottolineato il campione olimpico del K1 e medaglia d'oro di Parigi 2024, Giovanni De Gennaro.

"Sono davvero felice di tornare a Ivrea per questa gara di Coppa del Mondo che ancora una volta dimostra la validità del percorso fatto insieme" è il messaggio del presidente della Fick, Federazione Italiana Canoa Kayak, Luciano Buonfiglio, assente perché a Parigi per le Paralimpiadi. Ha preso poi la parola Daniele Molmenti, direttore tecnico Fick, Federazione Italiana Canoa Kayak: "Dopo le Olimpiadi, tra gli atleti riparte sempre un ciclo di sognatori e ricominciare proprio in Italia ci dà un vantaggio enorme nel sognare con la giusta motivazione".





