'Vigili delinquenti in divisa', vercellese condannato

"Criminali", "delinquenti in divisa", "associazione a delinquere". Così un vercellese apostrofava la polizia locale cittadina in una serie di email inviate nel 2019. Quei messaggi gli sono costati un processo penale terminato con una condanna a una multa - ora irrevocabile - per 'oltraggio a 'Corpo amministrativo' nonostante il suo tentativo di appellarsi al diritto di critica: secondo la Cassazione, infatti, è stato utilizzato un "linguaggio intrinsecamente e volgarmente insultante e denigratorio" nel tentativo di offendere l'intera categoria dei civich di Vercelli e, quindi, ogni discorso sulla libertà di espressione è destinato a cadere.

Le email arrivarono fra marzo e settembre del 2019 agli indirizzi ufficiali di polizia locale, Comune e prefettura. In una di queste si sosteneva che gli appartenenti al Corpo formavano "un'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e all'abuso in atti di ufficio al servizio di un'oligarchia che controlla tutta la locale pubblica amministrazione e persegue interessi privati".

Nell'ultimo ricorso alla Cassazione il cittadino ha sostenuto, fra l'altro, che il suo obiettivo era soltanto "ristabilire la correttezza dell'azione dell'ufficio" a fronte di comportamenti non corretti di alcuni soggetti. Però, secondo gli Ermellini, il "risentimento" per eventuali omissioni o "atti arbitrari" (peraltro "non indicati") non giustifica le "accuse generiche di commissione di gravi reati" lanciate alla totalità degli agenti.



