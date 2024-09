uBroker presenta il suo primo bilancio di sostenibilità

uBroker, la multiutility company fondata 10 anni fa a Collegno (Torino), ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità. redatto grazie al supporto di EY, che "Crediamo fermamente - commenta il presidente Cristiano Bilucaglia - che la sostenibilità sia un fattore chiave per il successo a lungo termine. Per questo motivo, abbiamo lavorato con dedizione per integrare pratiche sostenibili in ogni aspetto della nostra attività: dalla gestione delle risorse alla produzione, dal benessere dei nostri dipendenti all'impatto che i nostri servizi hanno sulla società e sull'ambiente. Questo è solo l'inizio di un lungo percorso, - prosegue Bilucaglia - Siamo consapevoli che molto resta da fare, ma siamo fiduciosi che, con il sostegno e la collaborazione di tutti, dipendenti e stakeholders, continueremo a fare progressi significativi verso la realizzazione di una strategia di sostenibilità efficace e di lungo termine".

Il Bilancio di Sostenibilità di uBroker presenta un'analisi dettagliata delle iniziative intraprese dall'azienda per ridurre il proprio impatto ambientale e sociale. Tra i risultati più significativi: le certificazioni di eccellenza: ISO 14001, 45001 e 9001; un team che coordina e supervisiona le principali attività legate alla sostenibilità; i programmi di formazione e sviluppo per i propri dipendenti.



