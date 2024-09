Tfi Torino Film Industry, dal 9 settembre gli accrediti

Tfi Torino Film Industry tornerà dal 21 al 27 novembre, in concomitanza e collaborazione con la 42esima edizione del Torino Film Festival e il Museo Nazionale del Cinema. La settima edizione, come consuetudine, è stata presentata ufficialmente alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, con l'annuncio dei nuovi partners. La campagna d'accreditamento a partire da lunedì 9 settembre.

Creato nel 2018 con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità del sistema cinema torinese, Tfi Torino Film Industry si è consolidato e ha oggi una struttura capace di fornire ai professionisti nazionali e internazionali un programma di appuntamenti sempre più trasversale, integrato e capace di coinvolgere l'intera filiera dell'audiovisivo. Ad affiancare le attività dei fondatori dell'iniziativa - Film Commission Torino Piemonte, che coordina il market sin dalla nascita, TorinoFilmLab e Centro Nazionale del Cortometraggio che da quest'anno propone ShorTO Film Market - si consolida la collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema attraverso Lovers Film Festival e, a partire da quest'anno, con la presenza del Festival Cinemambiente. Importante conferma anche quella di Fondazione Piemonte dal Vivo con onLive Campus, partnership avviata con successo lo scorso anno.

La varietà di proposte che il network di enti piemontesi programmerà sarà ancora una volta integrata e arricchita dalla presenza del partner Event Ids Italian Doc Screenings, evento di punta di Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani che per il quinto anno consecutivo ha scelto di svolgersi durante il Tfi Torino Film Industry. E' promosso da Regione Piemonte e Città di Torino e realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Camera di Commercio di Torino.



