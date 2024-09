Ricerca scientifica e sviluppo industriale, incontro a Torino

Interazione fra ricerca scientifica e sviluppo industriale: giovedì 5 settembre al Centro Congressi dell'Unione Industriali Torino all'incontro "Big Science Italia - Il sistema industriale italiano protagonista internazionale nella big science", evento di anticipazione per il Nord-Ovest del Big Science Business Forum - BSBF 2024 in programma a Trieste dall'1 al 4 ottobre. Si tratta di una fiera che arriva per la prima volta in Italia, dopo le edizioni di Copenaghen e Granada, appuntamento di riferimento in Europa per un confronto fra grandi infrastrutture di ricerca e imprese per consolidare il mercato continentale della big science (oggi vale 10 miliardi di euro annui) e spingere alla crescita tecnologica, investimenti economici,opportunità per il sistema produttivo.

La tappa di Torino è organizzata da Confindustria, Unione Industriali Torino, Confindustria Piemonte, Confindustria Fvg e Regione Fvg, per offrire una anticipazione dei tratti caratterizzanti di BSBF 2024 attraverso le testimonianze di grandi aziende italiane in prima linea negli investimenti scientifici e di PMI del territorio. Aziende che per il loro know-how sono state selezionate dai laboratori di ricerca più prestigiosi al mondo per partecipare a progetti scientifici di rilievo, come nel caso dell'attività nell'ambito della fusione nucleare. Alcune delle principali realtà industriali attive nella Big Science saranno protagoniste delle due tavole rotonde in programma, con gli interventi, tra gli altri, dei governatori della Regione Piemonte, Alberto Cirio e della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, in veste di presidente di BSBF 2024; dei presidenti delle Confindustrie locali, e di Ansaldo Nucleare, ASG Superconductor, Delta, Fincantieri, Leonardo Velivoli. Il ministro Adolfo Urso invierà un videomessaggio.



