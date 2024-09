Pioppi non autorizzati su torrente Agogna, 3.000 euro sanzioni

Una coltivazione di pioppi non autorizzata sulle rive del torrente Agogna, nel Novarese, è stata scoperta dai carabinieri forestali di Borgolavezzaro e i proprietari dei terreni e l'azienda agricola che si occupava della coltivazione sono stati identificati e sanzionati per l'importo complessivo di 3.000 euro per l'utilizzo senza titolo di aree del demanio idrico fluviale.

La scoperta è avvenuta nell'ambito degli ordinari servizi di controllo dei territori rurali, anche ai fini del contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico. L'impianto di pioppicoltura era nelle immediate vicinanze degli argini del torrente, ma l'area in questione, risulta demaniale e, secondo le previsioni del Pai (Piano di assetto idrogeologico), classificata come fascia di protezione A, ovvero destinata al deflusso di piena e alle dinamiche evolutive dell'alveo, pertanto ne è vietata ogni forma di utilizzo e occupazione salvo apposito provvedimento autorizzativo da parte della Regione Piemonte. "La presenza dell'impianto di arboricoltura sulle aree spondali protette - spiegano i forestali - potrebbe quindi creare potenziali rischi di natura idrogeologica in caso di fenomeni di piena portata del torrente Agogna".



