Omegna brilla con la Festa di San Vito, 40mila in due domeniche

Gran finale per la 121/a edizione della Festa di San Vito a Omegna, sul lago d'Orta con un numero complessivo di 40mila visitatori nelle due domeniche 24 agosto e 1° settembre per gli spettacoli di musica e giochi pirotecnici.

La manifestazione, con numerose presenze di turisti da altre giorni regioni italiane e stranieri ha unito enogastronomia, cultura, cicli di conferenze a tema e un cartellone musicale con alcune fra le maggiori tribute-band del momento dedicate ai generi più di tendenza.

"Il Verbano-Cusio-Ossola è uno fra gli angoli più belli d'Italia. La triade Orta-Mergozzo-Maggiore è una fra le sintesi lacustri più affascinanti del mondo. L'invito è rivolto a quanti cercano aree idonee al soggiorno e agli investimenti turistici, perché vedano in Omegna una potenziale opportunità in crescita per la propria creatività d'impresa, contribuendo all'incremento dell'occupazione e al rilancio di una città dal passato importante", chiosa il giornalista radiotelevisivo e opinionista Maurizio Scandurra, esperto in eventi musicali.



